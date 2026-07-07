به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری در این بازدید ضمن ارزیابی دقیق فرآیندهای خدمت‌رسانی و گفت‌وگو با مدیران و خادمان مستقر در مواکب، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

وی با تصریح بر لزوم حفظ کیفیت، نظم و کرامت انسانی در تمامی مراحل خدمت‌رسانی، دستورات لازم برای استمرار این روند تا پایان مراسم عزاداری را صادر نمود و افزود: با اشاره به جایگاه بیمه ایران به عنوان نهادی پیشرو و مسئولیت‌پذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، این شرکت فراتر از رسالت حرفه‌ای خود، همواره حضور در متن رخدادهای ملی و مذهبی را افتخاری بزرگ دانسته و خود را خادم مردم می‌داند.

مدیرعامل بیمه ایران همچنین تصریح کرد: برپایی این مواکب، تجلی عینی این رویکرد کلان و نشان‌دهنده عزم راسخ خانواده بزرگ بیمه ایران برای ارائه خدمات بی نظیر به مردم در تمامی عرصه‌هاست.

دکتر علی جباری در این بازدید، بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های رفاهی، اسکان، راهنمایی و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد و بر آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی برای رفع نیازهای زائران تأکید کرد.

گفتنی است مواکب بیمه ایران در استان قم با شعار ایران برای ایران با هدف خدمت‌رسانی متعهدانه به عزاداران حسینی، تمامی ظرفیت‌های رفاهی و پشتیبانی خود را تا پایان مراسم به کار گرفته‌اند.

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