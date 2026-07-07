خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دکتر علی جباری در بازدید از مراکز خدمت‌رسانی در استان قم تاکید کرد؛

تداوم ارائه خدمت بی‌نظیر به عزاداران تشییع امام شهید در مواکب بیمه ایران

تداوم ارائه خدمت بی‌نظیر به عزاداران تشییع امام شهید در مواکب بیمه ایران
کد خبر : 1810305
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با حضور در استان قم و بازدید میدانی از موکب‌های خدمت‌رسانی این شرکت بر تداوم ارائه خدمات ممتاز و تکریم شایسته زائران و عزاداران امام شهید تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر علی جباری در این بازدید ضمن ارزیابی دقیق فرآیندهای خدمت‌رسانی و گفت‌وگو با مدیران و خادمان مستقر در مواکب، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

وی با تصریح بر لزوم حفظ کیفیت، نظم و کرامت انسانی در تمامی مراحل خدمت‌رسانی، دستورات لازم برای استمرار این روند تا پایان مراسم عزاداری را صادر نمود و افزود: با اشاره به جایگاه بیمه ایران به عنوان نهادی پیشرو و مسئولیت‌پذیر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، این شرکت فراتر از رسالت حرفه‌ای خود، همواره حضور در متن رخدادهای ملی و مذهبی را افتخاری بزرگ دانسته و خود را خادم مردم می‌داند.

تداوم ارائه خدمت بی‌نظیر به عزاداران تشییع امام شهید در مواکب بیمه ایران

مدیرعامل بیمه ایران همچنین تصریح کرد: برپایی این مواکب، تجلی عینی این رویکرد کلان و نشان‌دهنده عزم راسخ خانواده بزرگ بیمه ایران برای ارائه خدمات بی نظیر به مردم در تمامی عرصه‌هاست.

دکتر علی جباری در این بازدید، بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های رفاهی، اسکان، راهنمایی و پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد و بر آمادگی کامل تمامی عوامل اجرایی برای رفع نیازهای زائران تأکید کرد.

گفتنی است مواکب بیمه ایران در استان قم با شعار ایران برای ایران با هدف خدمت‌رسانی متعهدانه به عزاداران حسینی، تمامی ظرفیت‌های رفاهی و پشتیبانی خود را تا پایان مراسم به کار گرفته‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی