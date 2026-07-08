گوشهای از شور، غوغا و میزبانی خالصانه خانواده بزرگ #بیمه_البرز در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1810297
بیمه البرز شانه به شانه مردم در آیین تشییع و وداع رهبر شهید حضور داشت.
به گرارش ایلنا، در این قابهای ماندگار، روایتگر حضور همدلانه مدیران و کارکنان بیمه البرز در چندین موکبِ پایتخت هستیم؛ جایی که با تمام وجود، شانه به شانه مردم ایستادیم تا سهم کوچکی در تکریم زائران و این حماسه عظیم داشته باشیم.
تقدیم به روح بلند رهبر شهید انقلاب که صلابتِ راهش تا همیشه جاودانه شد.
#مواکب_بیمه_البرز
#روابط_عمومی_و_امور_بین_الملل