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گوشه‌ای از شور، غوغا و میزبانی خالصانه خانواده بزرگ #بیمه_البرز در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب

گوشه‌ای از شور، غوغا و میزبانی خالصانه خانواده بزرگ #بیمه_البرز در آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1810297
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بیمه البرز شانه به شانه مردم در آیین تشییع و وداع رهبر شهید حضور داشت.

به گرارش ایلنا، در این قاب‌های ماندگار، روایتگر حضور همدلانه مدیران و کارکنان بیمه البرز در چندین موکبِ پایتخت هستیم؛ جایی که با تمام وجود، شانه به شانه مردم ایستادیم تا سهم کوچکی در تکریم زائران و این حماسه عظیم داشته باشیم.

تقدیم به روح بلند رهبر شهید انقلاب که صلابتِ راهش تا همیشه جاودانه شد.

#مواکب_بیمه_البرز

#روابط_عمومی_و_امور_بین_الملل

حجم ویدیو: ۶.۸۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۸ دانلود ویدیو
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