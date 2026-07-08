به گرارش ایلنا، در این قاب‌های ماندگار، روایتگر حضور همدلانه مدیران و کارکنان بیمه البرز در چندین موکبِ پایتخت هستیم؛ جایی که با تمام وجود، شانه به شانه مردم ایستادیم تا سهم کوچکی در تکریم زائران و این حماسه عظیم داشته باشیم.

تقدیم به روح بلند رهبر شهید انقلاب که صلابتِ راهش تا همیشه جاودانه شد.

#مواکب_بیمه_البرز

#روابط_عمومی_و_امور_بین_الملل

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