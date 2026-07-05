حضور مدیران ارشد بانک سپه در موکب های پذیرایی از عزاداران در مراسم وداع رهبر شهید امت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، در این مراسم، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانک سپه، دوشادوش کارکنان در موکب‌های این بانک حضور یافته و به پذیرایی و خدمات رسانی از شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم مردمی پرداختند.

این حضور میدانی، بازتاب‌دهنده روحیه خدمت‌گزارانه و همبستگی عمیق میان مدیریت و کارکنان بانک سپه در مسیر تکریم عزاداران و همراهی با ملت است.

بانک سپه با استقرار موکب‌ها در نقاط مختلف شهر، ضمن همراهی با زائران و عزاداران، بر اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه و با عزت در این روزهای حزن‌انگیز تأکید دارد.

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