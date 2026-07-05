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حضور مدیران ارشد بانک سپه در موکب های پذیرایی از عزاداران در مراسم وداع رهبر شهید امت

حضور مدیران ارشد بانک سپه در موکب های پذیرایی از عزاداران در مراسم وداع رهبر شهید امت
کد خبر : 1809051
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همزمان با برگزاری باشکوه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت، مدیران ارشد بانک سپه ، در کنار همکاران و شیفتگان راه شهیدان، در موکب‌های این بانک مستقر و به خدمات‌رسانی به زائران پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک سپه، در این مراسم، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانک سپه، دوشادوش کارکنان در موکب‌های این بانک حضور یافته و به پذیرایی و خدمات رسانی از شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم مردمی پرداختند.

این حضور میدانی، بازتاب‌دهنده روحیه خدمت‌گزارانه و همبستگی عمیق میان مدیریت و کارکنان بانک سپه در مسیر تکریم عزاداران و همراهی با ملت است.

بانک سپه با استقرار موکب‌ها در نقاط مختلف شهر، ضمن همراهی با زائران و عزاداران، بر اهمیت خدمت‌رسانی صادقانه و با عزت در این روزهای حزن‌انگیز تأکید دارد.

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