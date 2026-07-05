افزایش موکب های بانک سپه در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت به ۱۴ موکب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این تصمیم با هدف پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای زائران و تسهیل حضور همکاران در مسیر خدمت‌رسانی اتخاذ شده است.

بانک سپه با استقرار نیروهای خود در نقاط استراتژیک مسیر تشییع، آماده ارائه خدمات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و پذیرایی به مراجعان می‌باشد.

براساس برنامه‌ریزی عملیاتی، ۱۴ موکب بانک سپه از شرق تهران به غرب در نقاط زیر مستقر هستند.

۱.شعبه ایستگاه داریوش

۲.شعبه تهران نو

۳.شعبه دروازه دولت(روبروی خیابان لاله زار)

۴.شعبه فردوسی

۵.میدان هفت تیر (ساختمان یاس)

۶.شعبه چهارراه کالج جنب اداره کل آموزش

۷.شعبه انقلاب _ فلسطین

۸.شعبه دانشگاه (میدان انقلاب)

۹.شعبه جمالزاده شمالی

۱۰.شعبه میدان توحید

۱۱.شعبه رودکی

۱۲.شعبه شهید اکبری

۱۳.شعبه آزادی

۱۴.واحد ارزی آزادی

این اقدام گسترده، بخشی از استراتژی بانک سپه در مسیر «تکریم زائران» و حضور فعال در رویدادهای ملی و مذهبی کشور است.

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