بازدید دکتر جمالی از روند خدمترسانی موکب مؤسسه اعتباری ملل
دکتر جمالی، رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، با حضور در موکب خدمترسانی این مؤسسه در خیابان قائممقام، از روند ارائه خدمات به عزاداران و تشییعکنندگان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در این بازدید، دکتر جمالی ضمن قدردانی از تلاش و حضور همکاران، بر تداوم خدمترسانی شایسته، تکریم عزاداران و ارائه خدمات با حداکثر توان و کیفیت تا پایان برگزاری مراسم تأکید نمود.
این موکب با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی،به صورت شبانه روزی تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آماده خدمترسانی به حاضران در این آیین معنوی خواهد بود.