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بازدید دکتر جمالی از روند خدمت‌رسانی موکب مؤسسه اعتباری ملل

بازدید دکتر جمالی از روند خدمت‌رسانی موکب مؤسسه اعتباری ملل
کد خبر : 1809047
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دکتر جمالی، رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل، با حضور در موکب خدمت‌رسانی این مؤسسه در خیابان قائم‌مقام، از روند ارائه خدمات به عزاداران و تشییع‌کنندگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل،  در این بازدید، دکتر جمالی ضمن قدردانی از تلاش و حضور همکاران، بر تداوم خدمت‌رسانی شایسته، تکریم عزاداران و ارائه خدمات با حداکثر توان و کیفیت تا پایان برگزاری مراسم تأکید نمود.

این موکب با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی،به صورت شبانه روزی تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آماده خدمت‌رسانی به حاضران در این آیین معنوی خواهد بود.

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