به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل، در این بازدید، دکتر جمالی ضمن قدردانی از تلاش و حضور همکاران، بر تداوم خدمت‌رسانی شایسته، تکریم عزاداران و ارائه خدمات با حداکثر توان و کیفیت تا پایان برگزاری مراسم تأکید نمود.

این موکب با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی،به صورت شبانه روزی تا ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه آماده خدمت‌رسانی به حاضران در این آیین معنوی خواهد بود.

انتهای پیام/