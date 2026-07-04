به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، شهروندان نباید کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و الزماً باید رمز عبور را شخصاً و در معرض دید مستقیم خود وارد کنند

توصیه می‌شود در سفر‌های طولانی، از کارت‌هایی با موجودی محدود استفاده شود.

یکی از شگرد‌های رایج اخیر، ارسال پیامک یا لینک‌های جعلی با عناوینی نظیر «رزرو پارکینگ»، «ثبت‌نام اسکان»، «دریافت خدمات رفاهی» یا «تخصیص نذورات» است.

مجرمان با انتشار آگهی‌های دروغین در خصوص فروش بلیت، خدمات حمل‌ونقل و رزرو اقامتگاه، شهروندان را به پرداخت وجه از طریق درگاه‌های نامعتبر ترغیب می‌کنند.

خرید تمامی خدمات باید از طریق سامانه‌های رسمی و مراجع تاییدشده انجام شود.

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