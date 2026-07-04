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رئیس پلیس فتا فراجا:

هشدار پلیس فتا به شهروندان درباره شگرد‌های کلاهبرداری سایبری در ایام مراسم تشییع رهبر شهید

هشدار پلیس فتا به شهروندان درباره شگرد‌های کلاهبرداری سایبری در ایام مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1808550
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مجرمان سایبری با دستکاری دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) در فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و جایگاه‌های سوخت در مسیر‌های بین‌راهی، اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت‌های بانکی می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، شهروندان نباید کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و الزماً باید رمز عبور را شخصاً و در معرض دید مستقیم خود وارد کنند

توصیه می‌شود در سفر‌های طولانی، از کارت‌هایی با موجودی محدود استفاده شود.

یکی از شگرد‌های رایج اخیر، ارسال پیامک یا لینک‌های جعلی با عناوینی نظیر «رزرو پارکینگ»، «ثبت‌نام اسکان»، «دریافت خدمات رفاهی» یا «تخصیص نذورات» است.

مجرمان با انتشار آگهی‌های دروغین در خصوص فروش بلیت، خدمات حمل‌ونقل و رزرو اقامتگاه، شهروندان را به پرداخت وجه از طریق درگاه‌های نامعتبر ترغیب می‌کنند.

خرید تمامی خدمات باید از طریق سامانه‌های رسمی و مراجع تاییدشده انجام شود.

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