به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، با برپایی ۱۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در نقاط مختلف شهر تهران، خدمات متنوع فرهنگی و پذیرایی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه می کند.

مدیرعامل بانک سپه و عضو هیأت‌مدیره در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف موکب‌ها، نحوه ارائه خدمات، امکانات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار داده و با همکاران مستقر در موکب‌ها گفت‌وگو کردند.

دکتر آیت‌اله ابراهیمی در این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان خادم بانک سپه، بر ضرورت ارائه خدمات شایسته، تکریم زائران و حفظ کیفیت خدمت‌رسانی تا پایان مراسم تأکید کرد و خواستار تداوم فعالیت منظم و مطلوب موکب‌ها در پاسخگویی به نیازهای زائران شد

گفتنی است موکب‌های فرهنگی و پذیرایی بانک سپه، در طول برگزاری مراسم با ارائه خدمات فرهنگی، توزیع اقلام پذیرایی و راهنمایی زائران، میزبان شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت هستند.

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