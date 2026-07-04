بازدید مدیرعامل بانک سپه از موکبهای خدماترسان بانک به زائران مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت
دکتر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه به همراه حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محققنیا عضو هیأتمدیره، با حضور در موکبهای فرهنگی و پذیرایی این بانک در مسیر برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، این بانک همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، با برپایی ۱۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در نقاط مختلف شهر تهران، خدمات متنوع فرهنگی و پذیرایی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم ارائه می کند.
مدیرعامل بانک سپه و عضو هیأتمدیره در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخشهای مختلف موکبها، نحوه ارائه خدمات، امکانات و تمهیدات پیشبینیشده برای پذیرایی از زائران را مورد بررسی قرار داده و با همکاران مستقر در موکبها گفتوگو کردند.
دکتر آیتاله ابراهیمی در این بازدید، با قدردانی از تلاشهای کارکنان خادم بانک سپه، بر ضرورت ارائه خدمات شایسته، تکریم زائران و حفظ کیفیت خدمترسانی تا پایان مراسم تأکید کرد و خواستار تداوم فعالیت منظم و مطلوب موکبها در پاسخگویی به نیازهای زائران شد
گفتنی است موکبهای فرهنگی و پذیرایی بانک سپه، در طول برگزاری مراسم با ارائه خدمات فرهنگی، توزیع اقلام پذیرایی و راهنمایی زائران، میزبان شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت هستند.