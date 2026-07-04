بازدید سرپرست بانک توسعه صادرات ایران از روند آماده سازی موکب خدمت رسانی به زائران مراسم وداع با رهبر شهید
دکتر قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران با حضور در محل استقرار موکب این بانک، از روند آماده سازی و تجهیز بحش های مختلف آن بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران ، در این بازدید آخرین اقدامات انجام شده برای برپایی موکب، نحوه ارائه خدمات، تامین امکانات و هماهنگی های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل برای خدمت رسانی شایسته به زائران و شرکت کنندگان مراسم وداع تشییع رهبر شهید تاکید کرد.
سرپرست بانک توسعه صادرات ایران ضمن قدردانی از تلاش همکاران، خدمت به عزاداران و زائران این مراسم را توفیقی ارزشمند دانست و بر ضرورت هماهنگی، نظم و ارائه خدمات مطلوب در طول برگزاری مراسم را خواستار شد.