به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با هدف تکریم سوگواران و تسهیل در ارائه خدمات، این بانک در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی، اقدام به برپایی موکب خواهد کرد.

همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران بزرگ، موکب‌های بانک رفاه کارگران در نقاط مختلف این شهر ازجمله پشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(خیابان اردبیل)، ساختمان ستادی بلوار کشاورز، ساختمان اداره آموزش و توسعه دانش(دروازه دولت)، مدیریت شعب منطقه سه تهران(صادقیه)، مدیریت شعب منطقه دو تهران (روبه‌روی مهدیه تهران)، شرکت داده‌پردازی (استاد نجات‌الهی) و برخی از شعب بانک، برپا و مشارکت و حضور اثربخشی در برگزاری این مراسم خواهد داشت.

همچنین همزمان با تشییع پیکر قائد شهید در شهرهای قم و مشهد مقدس به ترتیب در روزهای سه‌شنبه 16 و پنج‌شنبه 18 تیرماه، موکب‌های بانک رفاه کارگران در نقاط مختلف این شهرها برپا خواهد شد و به شرکت‌کنندگان در این مراسم خدمات‌رسانی می‌کنند.

جمعی از مدیران و کارشناسان بانک رفاه کارگران با حضور در موکب های بانک در این مراسم‌، پاسخ‌گوی سوالات حاضران خواهند بود.