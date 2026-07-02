شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در روزهای ۱۳ و۱۴ و ۱۶ تیر ماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل؛ بر اساس این گزارش، شعب کشیک مؤسسه اعتباری ملل در این ایام از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۲:۴۵ آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان بوده و تلاش می‌شود خدمات‌رسانی بدون وقفه و مطابق روال معمول انجام پذیرد.

همچنین به منظور پشتیبانی از فرآیند خدمت‌رسانی در ایام مذکور، واحدهای پشتیبان ستادی مؤسسه اعتباری ملل نیز از ۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فعال بوده و آماده ارائه خدمات و پشتیبانی لازم می باشند.

لازم به ذکر است، در روز سه شنبه ۱۶ تیر ماه صرفا شعب شهر تهران به صورت کشیک فعالیت می نمایند و سایر شعب استان تهران طبق روال عادی نسبت به ارائه خدمات اقدام می کنند.

گفتنی است کلیه دستگاه‌های خودپرداز موسسه اعتباری ملل در ایام تعطیل فعال بوده و پشتیبانی لازم از سوی واحدهای ستادی صورت خواهد گرفت. همچنین به منظور ارائه خدمات به هم وطنان گرامی مرکز ارتباط مشتریان موسسه اعتباری ملل به شماره ۰۲۱۸۴۳۳۳ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات بانکی می باشد.

اسامی و اطلاعات شعب کشیک مؤسسه اعتباری ملل به شرح زیر است: