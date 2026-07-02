خدمترسانی شعب منتخب بانک تجارت در 13 ، 14 و 16 تیرماه
شعب منتخب بانک تجارت در استان تهران در روزهای سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم تیرماه 1405 بهمنظور ارائه خدمات بانکی به مشتریان، فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، شعب کشیک این بانک بهمنظور رفاه حال هموطنان و ارائه خدمات بانکی در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روزهای 13 ، 14 و 16 تیرماه از ساعت 8 تا 12 فعال خواهند بود.
هموطنان عزیز میتوانند برای اطلاع از اسامی شعب کشیک بانک تجارت به پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره 1554 تماس بگیرند.
لیست شعب کشیک بانک تجارت در ذیل این خبر قابل دریافت است.
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