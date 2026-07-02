به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، شعب کشیک این بانک به‌منظور رفاه حال هموطنان و ارائه خدمات بانکی در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در روزهای 13 ، 14 و 16 تیرماه از ساعت 8 تا 12 فعال خواهند بود.

هموطنان عزیز می‌توانند برای اطلاع از اسامی شعب کشیک بانک تجارت به پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباط مشتریان این بانک به شماره 1554 تماس بگیرند.

لیست شعب کشیک بانک تجارت در ذیل این خبر قابل دریافت است.