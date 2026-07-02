با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
دکتر علی قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، دکتر علی قاسمی را به عنوان سرپرست بانک توسعه صادرات ایران منصوب کرد.
وی از تجربه و تخصص قابل توجهی در حوزههای بانکی، ارزی و پولی برخوردار است و انتظار میرود با بهرهگیری از این ظرفیتها، روند توسعه فعالیتهای تخصصی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک و ایفای نقش مؤثرتر آن در حمایت از صادرات غیرنفتی کشور با قوت بیشتری دنبال شود.
پیش از این، دکتر افشین خانی مسئولیت مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران را بر عهده داشت.