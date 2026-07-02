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با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

دکتر علی قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران شد

دکتر علی قاسمی سرپرست بانک توسعه صادرات ایران شد
کد خبر : 1807623
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وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، دکتر علی قاسمی را به عنوان سرپرست بانک توسعه صادرات ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر قاسمی که هم‌اکنون عضو هیأت‌مدیره این بانک است، از مدیران باسابقه شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود و سوابق مدیریتی و اجرایی متعددی، از جمله فعالیت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.


وی از تجربه و تخصص قابل توجهی در حوزه‌های بانکی، ارزی و پولی برخوردار است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، روند توسعه فعالیت‌های تخصصی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان اگزیم بانک و ایفای نقش مؤثرتر آن در حمایت از صادرات غیرنفتی کشور با قوت بیشتری دنبال شود.

پیش از این، دکتر افشین خانی مسئولیت مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران را بر عهده داشت.

 

 

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