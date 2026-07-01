برپایی موکب بانک توسعه صادرات ایران همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این موکب در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه به‌صورت شبانه‌روزی در مجاورت ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران، واقع در خیابان احمد قصیر، آماده ارائه خدمات به زائران و شهروندان خواهد بود.

در این موکب، علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی متناسب با فضای مراسم، خدمات پذیرایی نیز به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.

بانک توسعه صادرات ایران با برپایی این موکب در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب، تلاش دارد با فراهم کردن فضایی مناسب، سهمی در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و ملی ایفا کند.

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