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برپایی موکب بانک توسعه صادرات ایران همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

برپایی موکب بانک توسعه صادرات ایران همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1807081
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بانک توسعه صادرات ایران همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با برپایی موکب فرهنگی و خدماتی در مجاورت ساختمان مرکزی خود از زائران و شرکت‌کنندگان در این آیین میزبانی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این موکب در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه به‌صورت شبانه‌روزی در مجاورت ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات ایران، واقع در خیابان احمد قصیر، آماده ارائه خدمات به زائران و شهروندان خواهد بود.
در این موکب، علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی متناسب با فضای مراسم، خدمات پذیرایی نیز به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.
بانک توسعه صادرات ایران با برپایی این موکب در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب، تلاش دارد با فراهم کردن فضایی مناسب، سهمی در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و ملی ایفا کند.

 

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