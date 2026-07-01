دکتر خانی: هر آنچه حاصل شد، مرهون تخصص، تعهد و همدلی خانواده بزرگ بانک توسعه صادرات ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، پیام خداحافظی دکتر افشین خانی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به شرح زیر است:

همکاران ارجمند،

با پذیرش مسئولیتی جدید، دوره خدمت اینجانب در جایگاه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به پایان رسیده است. خدمت در کنار شما، در خانواده بزرگ بانک توسعه صادرات ایران، از ارزشمندترین افتخارات حرفه‌ای زندگی من بود. بر خود لازم می‌دانم در پایان این مسئولیت، صمیمانه از همراهی، اعتماد، همدلی و تلاش‌های صادقانه همه همکاران گرانقدر بانک سپاسگزاری کنم.

سه سال گذشته، برای من سرشار از تجربه، مسئولیت، تلاش و آموختن در کنار شما بود. در این مسیر، روزهای دشوار و موفقیت‌های ارزشمندی را در کنار یکدیگر پشت سر گذاشتیم و بی‌تردید هر آنچه حاصل شد، مرهون تخصص، تعهد، مسئولیت‌پذیری و همدلی خانواده بزرگ بانک توسعه صادرات ایران است. همراهی و اعتماد شما، سرمایه‌ای ارزشمند برای من خواهد ماند و از اینکه فرصت همکاری با چنین جمع متخصص، متعهد و شریفی را داشتم، خداوند متعال را شاکرم.

اطمینان دارم بانک توسعه صادرات ایران، با اتکا به سرمایه انسانی توانمند، متخصص و دلسوز خود، همچنان نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات، حمایت از تولید ملی و پیشرفت اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد و مسیر تعالی و اثرگذاری خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

برای مدیریت جدید بانک، آرزوی توفیق دارم و برای همه مدیران، کارشناسان، کارکنان و خانواده‌های گرامی آنان، سلامتی، عزت، آرامش و موفقیت روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.از صمیم قلب آرزو می‌کنم بانک توسعه صادرات ایران، همواره سرافراز، پیشرو و منشأ خدمات ماندگار برای توسعه صادرات و اعتلای اقتصاد ایران عزیز باشد.



ومن‌الله التوفیق

افشین‌خانی