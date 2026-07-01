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ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی مجاز توسط بانک رفاه کارگران

ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی مجاز توسط بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1807036
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بانک رفاه کارگران از ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این بانک امکان افتتاح حساب و دسترسی به ابزارهای پرداخت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم مجاز فراهم است.

براساس این گزارش، اشخاص حقیقی خارجی مقیم شامل اشخاص دارای گذرنامه با روادید یا پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه، دفترچه اقامت، مدرک آمایش و دفترچه پناهندگی می‌شوند.

اشخاص حقوقی خارجی مقیم نیز شامل سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی دارای شناسه یکتای هویتی و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن، ثبت شده در ایران دارند و دارای شناسه ملی می‌شوند.

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