ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی مجاز توسط بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، در این بانک امکان افتتاح حساب و دسترسی به ابزارهای پرداخت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم مجاز فراهم است.

براساس این گزارش، اشخاص حقیقی خارجی مقیم شامل اشخاص دارای گذرنامه با روادید یا پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه، دفترچه اقامت، مدرک آمایش و دفترچه پناهندگی می‌شوند.

اشخاص حقوقی خارجی مقیم نیز شامل سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی دارای شناسه یکتای هویتی و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن، ثبت شده در ایران دارند و دارای شناسه ملی می‌شوند.