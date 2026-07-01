ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی مجاز توسط بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران از ارائه خدمات بانکی به مشتریان خارجی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این بانک امکان افتتاح حساب و دسترسی به ابزارهای پرداخت غیرحضوری برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم مجاز فراهم است.
براساس این گزارش، اشخاص حقیقی خارجی مقیم شامل اشخاص دارای گذرنامه با روادید یا پروانه اقامت معتبر، دفترچه اقامت ویژه، دفترچه اقامت، مدرک آمایش و دفترچه پناهندگی میشوند.
اشخاص حقوقی خارجی مقیم نیز شامل سفارتخانهها، کنسولگریها و نمایندگیهای سازمانهای بینالمللی دارای شناسه یکتای هویتی و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن، ثبت شده در ایران دارند و دارای شناسه ملی میشوند.