فهرست برندگان 8 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در چارچوب طرح «فرالیگ» و همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در پایان هر روز ۶۶ نفر از شرکت‌کنندگان بر اساس امتیازات کسب‌شده و از طریق قرعه‌کشی، به عنوان برندگان جوایز روزانه معرفی می‌شوند.