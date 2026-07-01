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پرداخت ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه توسط مؤسسه اعتباری ملل در خردادماه

پرداخت ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه توسط مؤسسه اعتباری ملل در خردادماه
کد خبر : 1807016
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مؤسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده و اجرای سیاست‌های حمایتی، در خردادماه سال جاری مجموعاً ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: براساس عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه این مؤسسه در خردادماه، حمایت از متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری با هدف تسهیل شرایط آغاز زندگی مشترک و پشتیبانی از خانواده‌ها ادامه یافته است.

در این بازه زمانی، موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از زوج های جوان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱۹1 میلیارد ریال را به متقاضیان خود پرداخت نموده است.

همچنین به جهت پیروی از سیاست‌های جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری، مبلغ ۳۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری را به متقاضیان خود اختصاص داده است.

بر این اساس، مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده در بخش ازدواج و فرزندآوری طی خرداد ماه سال جاری به ۲۲۴ میلیارد ریال (بیش از ۲۲۴ میلیارد ریال) رسیده است که نشان‌دهنده تداوم رویکرد حمایتی این مؤسسه در حوزه تسهیلات تکلیفی و مسئولیت‌های اجتماعی است.

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