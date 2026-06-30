تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط در صدر اولویتهای اعتباری بانک توسعه تعاون
تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط در صدر اولویتهای بانک توسعه تعاون در سیاستهای اعتباری سال 1405 قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، احمد محمدی، معاون مدیرعامل در امور اعتباری و بینالملل بانک توسعه تعاون با اشاره به مصوبات هیئتمدیره اظهار داشت: دربانک توسعه تعاون، در چارچوب سیاستگذاریهای جدید مطابق با سیاستهای اعتباری سال 1405 ، اولویت اصلی و محوری بانک حمایت از تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط می باشد که این موضوع در صدر برنامههای اعتباری قرار دارند.
وی در تشریح رویکرد بانک در سال جاری افزود: هدف این است که تعامل با بخش تعاونی را به نحوی توسعه دهیم که منجر به رشد ملموس و قابلقبول در منابع و مصارف بانک شود. همچنین، تأمین مالی پایدار برای بنگاههای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط، در دستور کار قرار دارد تا از این طریق بتوانیم گامی مؤثر در ارتقای تولید و اشتغال کشور برداریم.
محمدی با تأکید بر تحول در روشهای تأمین مالی خاطرنشان کرد: در سیاستهای اعتباری امسال، بر استفاده حداکثری از ابزارها و روشهای نوین تأمین مالی تأکید ویژهای شده تا بتوانیم با بهرهگیری از ظرفیتهای مدرن، فرآیند تأمین مالی را تسهیل کنیم.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور اعتباری و بینالملل در خصوص تخصیص اعتبارات به سمت بخش واقعی تولید تصریح کرد: بانک توسعه تعاون شناسایی و انتخاب هدفمند متقاضیان را در اولویت قرار داده و همزمان، مدیریت شعب استانها و شعب سراسر کشور موظف شدهاند تا با راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان، آنها را برای بهرهمندی ازظرفیتهای موجود در سیاستهای اعتباری یاری کنند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مدیریت منابع پرداخت و گفت: مدیریت تخصیص بهینه منابع و مصارف، راهبرد کلیدی است؛ به همین جهت بر افزایش حجم منابع پایدار و باکیفیت، تمرکز داریم. همچنین، پایش مستمر منابع و مصارف را در دستور کار قرار دادهایم و تأکید مؤکد داریم که تخصیص منابع بصورت هدفمند صورت پذیرد.
معاون مدیرعامل با اشاره به درآمدهای غیرمشاع افزود: در همین راستا و با لحاظ کامل ملاحظات مدیریت ریسک، افزایش سهم تعهدات مشتریان از پرتفوی اعتباری بانک را با هدف ارتقای درآمدهای غیرمشاع در دستور کار داریم.
محمدی در پایان تأکید کرد: بهعنوان بخش اعتباری بانک، سهولت و سرعت در ارائه خدمات، رعایت دقیق الزامات بانک مرکزی در خصوص کنترل مقداری ترازنامه، اخذ تضمینهای معتبر و باکیفیت و همچنین توجه جدی ریسک عملیاتی و اعتباری، از جمله خطوط قرمز و ملاحظات اصلی ما در اجرای سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۵ خواهد بود.