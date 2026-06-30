جهش 85 درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته
بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال 1405 با هدف تقویت تأمین مالی تولید و پایداری فعالیتهای اقتصادی بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، عملکرد خود در پرداخت تسهیلات را سه ماه ابتدایی سال گذشته 85 درصد افزایش داد و در مجموع 617 هزار و 275 میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط در بخشهای مختلف پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در همین مدت تعداد تسهیلات پرداختی این بانک نیز با رشد 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1404 به 140 هزار و 280 فقره تسهیلات افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در فاصله پایان اردیبهشت تا پایان خرداد سال جاری، 68 هزار و 931 فقره تسهیلات جدید به ارزش 280 هزار و 131 میلیارد ریال توسط شبکه شعب بانک کشاورزی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
این گزارش میافزاید: بخش قابل توجهی از این تسهیلات در قالب حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دام و طیور، شیلات، صنایع غذایی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است. بانک کشاورزی در این مسیر با بهرهگیری از ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله تسهیلات سرمایه در گردش، اعتبارات هدفمند زنجیره تأمین، کشاورزی قراردادی، ابزارهای تعهدی و سایر خدمات مالی، تلاش کرده است دسترسی فعالان بخش کشاورزی به منابع مالی را تسهیل کند.
شایان ذکر است بانک کشاورزی در راستای ایفای مأموریت تخصصی خود در پشتیبانی از تولید و تقویت امنیت غذایی کشور، بخش مهمی از منابع اعتباری خود را به حمایت از فعالیتهای مولد در بخش کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص داده و با هدایت منابع به سمت تأمین مالی تولید، نقشی محوری در پایداری تولید محصولات اساسی و تقویت زنجیره تأمین غذایی کشور ایفا میکند.
تداوم این روند تأمین مالی در سال جاری میتواند ضمن تقویت توان تولیدکنندگان، به پایداری فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری و تثبیت تولید محصولات اساسی کمک کرده و در نهایت نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و پایداری معیشت تولیدکنندگان و بهرهبرداران این بخش ایفا کند.