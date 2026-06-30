برای ارائه خدمات بانکی؛
فرآیند اخذ استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رفع ابهام شد
بانک مرکزی ج .ا.ا با صدور بخشنامه جدیدی برخی از ابهامات پیرامون فرآیند اخذ استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای ارائه خدمات بانکی را رفع کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در بخشی از این بخشنامه به موضوع دریافت خدمات اشخاص حقیقی ایرانی غیرمقیم (مقیم خارج از کشور) از طریق وکیل قانونی و چالش استعلام اقامتگاه این اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان کشور اشاره و تصریح شده که این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزرات امورخارجه در دست بررسی بوده و راهکارهایی نیز در حال پیادهسازی است که بعد از بهرهبرداری، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ میشود. تا این زمان، اخذ شماره مشتری و افتتاح حساب برای این افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق کد کاربری رئیس شعبه و با مسئولیت وی امکانپذیر است.
در بخش دیگری از این بخشنامه به "نمایندگان قانونی شخص اصیل" اشاره و آمده است، این افراد تحت هر عنوان از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی به مانند شخص مذکور باید احراز هویت شوند و در این رابطه، کدپستی محل اقامتگاه اصلی این اشخاص یکی از اقلام اطلاعات هویتی محسوب میشود. بنابراین درصورتی که کدپستی اظهار شده توسط نماینده با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور همخوانی نداشته باشد، ارائه خدمت ممنوع است.
این بخشنامه در ادامه به وضعیت اشخاص محجور و اعضاء خانوار پرداخته و تصریح کرده است، این اشخاص با توجه به اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سرویس استعلام خانوار، اقامت اصلی خوداظهاری شده توسط سرپرست خانوار (بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم)، در استعلامات مربوط به اعضاء خانوار منظور شده و امکان دریافت خدمات برای اعضاء خانوار بدون نیاز به خوداظهاری آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، فراهم است.