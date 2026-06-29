رشد چشمگیر سهم بازار، سودآوری و تأمین مالی در بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰2 الی ۱۴۰۴ حاکی از آن است که این بانک در راستای تحقق اهداف راهبردی خود به ویژه افزایش سهم از منابع و مصارف شبکه بانکی و تقویت توان رقابتی، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است.



بر اساس این گزارش، سهم منابع بانک از کل منابع شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش یافته است.



در نتیجه، سود خالص بانک از ۴۸۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ همچنین سود خالص حسابرسی‌شده بانک در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۳ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.



گزارش عملکرد بانک همچنین نشان می‌دهد حجم تسهیلات پرداختی از ۱۸۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد بیش از چهار برابری را نشان می‌دهد.



در بخش حمایت از تولید، تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از حدود ۳۳ هزار میلیارد ریال به ۷۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و بیش از دو برابر شده و تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در این مدت 350 درصد افزایش یافته است.



همچنین میزان صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی بانک از ۶ هزار میلیارد ریال به ۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده و بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.



گشایش و ابلاغ اعتبارات اسنادی داخلی ریالی نیز از ۱۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۱۸ برابری این شاخص است.



در حوزه خدمات ارزی نیز، با وجود استمرار تحریم‌های بانکی، ارزش خدمات ارزی بانک از 1435 میلیون دلار به 1۴۹۱ میلیون دلار افزایش یافته و روند ارائه خدمات ارزی حفظ شده است.

این گزارش همچنین بر حفظ سلامت مالی بانک تأکید دارد؛ به گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه طی سال‌های مورد بررسی همواره بیش از ۱۳ درصد بوده و بانک توسعه صادرات ایران را در زمره بانک‌های برتر شبکه بانکی از این منظر قرار داده است. علاوه بر این، سرمایه بانک نیز از ۶۰ هزار میلیارد ریال به ۱۹۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد بیش از سه برابری سرمایه این بانک در دوره اخیر است.

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