اختلال موقت در مرکز «فراد» بانک رفاه به دلیل ارتقای زیرساخت مخابراتی مرکز
مرکز ارتباط با مشتریان «فراد» بانک رفاه کارگران از ساعت 12 امروز دوشنبه 8 تیر ماه به دلیل ارتقاء زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی، با مشکل در ارائه بخشی از خدمات مواجه می شود و برخی مشتریان در برقراری تماس و دریافت خدمات ارتباطی با اختلال روبهرو می شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، روابط عمومی بانک رفاه کارگران ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی بابت این اختلال، اعلام کرد با پایدار شدن زیرساختهای ارتباطی، خدمات این مرکز در اسرع وقت به روال عادی بازمی گردد.