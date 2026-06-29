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توکن‌سازی چیست و چرا بازارهایی مثل املاک و طلا به این سمت می‌روند؟

توکن‌سازی چیست و چرا بازارهایی مثل املاک و طلا به این سمت می‌روند؟
کد خبر : 1805974
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فناوری‌های مالی یا همان فین‌تک‌ها، شکل سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را در جهان تغییر داده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در سال‌های اخیر، فناوری‌های مالی یا همان فین‌تک‌ها، شکل سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را در جهان تغییر داده‌اند. یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که این روزها در بازارهای مالی، فناوری و حتی اقتصاد سنتی زیاد شنیده می‌شود، «توکن‌سازی» یا Tokenization است؛ مفهومی که بسیاری آن را یکی از مهم‌ترین تحولات آینده اقتصاد دیجیتال می‌دانند. از املاک و مستغلات گرفته تا طلا، آثار هنری، خودرو و حتی سهام شرکت‌ها، بسیاری از دارایی‌های فیزیکی و مالی در حال ورود به دنیای توکن‌ها هستند. اما توکن‌سازی دقیقاً چیست؟ چرا بازارهایی مانند طلا و املاک به سمت این مدل حرکت کرده‌اند و چه مزایایی برای سرمایه‌گذاران دارد؟

جزئیات بیشتر را در بانکست بخوانید.

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