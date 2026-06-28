تداوم خدمترسانی بانک تجارت؛
خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد
بانک تجارت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارتمحور و سامانههای بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیمهای فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان به تفکیک به شرح زیر است:
خدمات کارت محور
◀️ ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی)
◀️ افزایش و انجام تراکنشهای کارتبهکارت در خودپردازها و درگاههای بانکی
(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)
(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)
◀️ خرید از پایانههای فروشگاهی و درگاههای اینترنتی ( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )
◀️ ارائه خدمات و سرویسهای کارتی در همراه بانک تجارت و خدمات چک، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل
◀️ ارسال پیامک تراکنشهای کارتی
خدمات چک و پیچک
◀️ ارائه ثبت چک در همراه بانک و بانکداری اینترنتی (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)
◀️ ارائه خدمات واگذاری چکهای داخلی و عهده سایر بانکها در چکاوک
◀️ ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک
◀️ کارسازی چکها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک
◀️ ثبت و انتقال چک از طریق تمامی درگاهها برای مشتریان حقیقی انفرادی
◀️ ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای تمامی مشتریان حقوقی و اشتراکی
◀️ تایید دریافت چک از طریق تمامی درگاهها برای مشتریان
◀️ لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب
خدمات و سرویس های حضوری در شعب
◀️ ارائه خدمات دریافت و پرداخت
◀️ انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :
- صدور چک بین بانکی (رمزدار)
- صدور چک بانکی
- صدور پایا تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال
◀️ ارائه سرویسهای واریز گروهی داخلی و شناسه دار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای دارای حساب نزد این بانک
◀️ صدور مجدد کارت نقدی و خرید
◀️ صدور مجدد رمز اول کارت
◀️ فعالسازی رمز پویا و ثابت
◀️ تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت
◀️ ارائه خدمات ضمانتنامه و اعتبار اسنادی
◀️ فعال شدن سرویس ساتنا و پایا (وارده)
سایر خدمات
◀️ ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا
◀️ پرداخت یارانه سرپرستان و واریز سود انواع سپردههای بانکی در موعد مقرر
◀️ فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی
بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانهها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانهروزی تیمهای تخصصی برای رفع محدودیتهای باقیمانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.