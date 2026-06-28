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تداوم خدمت‌رسانی بانک تجارت؛

خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد

خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد
کد خبر : 1805470
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بانک تجارت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشتریان گرامی، اعلام کرد خدمات کارت‌محور و سامانه‌های بانکی در دسترس قرار دارد و روند بازگشت کامل خدمات با تلاش مستمر تیم‌های فنی و عملیاتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان به تفکیک به شرح زیر است:

خدمات کارت محور

◀️ ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی)

◀️ افزایش و انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت در خودپردازها و درگاه‌های بانکی

(کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش)

(کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش)

◀️ خرید از پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی ( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال )

◀️ ارائه خدمات و سرویس‌های کارتی در همراه بانک‌ تجارت و خدمات چک، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل

◀️ ارسال پیامک تراکنش‌های کارتی

خدمات چک و پیچک

◀️ ارائه ثبت چک در همراه بانک و بانکداری اینترنتی (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی)

◀️ ارائه خدمات واگذاری چک‌های داخلی و عهده سایر بانک‌ها در چکاوک

◀️ ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک

◀️ کارسازی چک‌ها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک

◀️ ثبت و انتقال چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان حقیقی انفرادی

◀️ ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای تمامی مشتریان حقوقی و اشتراکی

◀️ تایید دریافت چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان

◀️ لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب

خدمات و سرویس های حضوری در شعب

◀️ ارائه خدمات دریافت و پرداخت

◀️ انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار :

- صدور چک بین بانکی (رمزدار)

- صدور چک بانکی

- صدور پایا تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال

◀️ ارائه سرویس‌های واریز گروهی داخلی و شناسه دار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک

◀️ صدور مجدد کارت نقدی و خرید

◀️ صدور مجدد رمز اول کارت

◀️ فعالسازی رمز پویا و ثابت

◀️ تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت

◀️ ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی

◀️ فعال شدن سرویس ساتنا و پایا (وارده)

سایر خدمات

◀️ ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا

◀️ پرداخت یارانه سرپرستان و واریز سود انواع سپرده‌های بانکی در موعد مقرر

◀️ فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی

بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.

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