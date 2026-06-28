خدمات کلیدی بانکی در دسترس مشتریان قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مهم ترین خدمات فعال و قابل استفاده مشتریان به تفکیک به شرح زیر است:

خدمات کارت محور ◀️ ارائه خدمات تسویه پذیرندگان شاپرک (دارندگان پایانه فروشگاهی) ◀️ افزایش و انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت در خودپردازها و درگاه‌های بانکی (کارت به کارت شتابی تا سقف یک و نیم میلیارد ریال در ده تراکنش) (کارت به کارت تجارت تا سقف پنج میلیارد ریال در پنج تراکنش) ◀️ خرید از پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های اینترنتی ( افزایش سقف خرید در پوز فروشگاهی تا سقف چهار میلیارد ریال ) ◀️ ارائه خدمات و سرویس‌های کارتی در همراه بانک‌ تجارت و خدمات چک، گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق ایمیل ◀️ ارسال پیامک تراکنش‌های کارتی خدمات چک و پیچک ◀️ ارائه ثبت چک در همراه بانک و بانکداری اینترنتی (مشتریان حقیقی، مشترک، حقوقی) ◀️ ارائه خدمات واگذاری چک‌های داخلی و عهده سایر بانک‌ها در چکاوک ◀️ ارائه خدمات اصلاحیه برگشتی و رفع سو اثر چک ◀️ کارسازی چک‌ها بصورت حضوری؛ کلر داخلی و چکاوک ◀️ ثبت و انتقال چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان حقیقی انفرادی ◀️ ثبت و انتقال چک از طریق درگاه شعبه صاحب حساب برای تمامی مشتریان حقوقی و اشتراکی ◀️ تایید دریافت چک از طریق تمامی درگاه‌ها برای مشتریان ◀️ لغو صدور و انتقال چک از شعبه صاحب حساب خدمات و سرویس های حضوری در شعب ◀️ ارائه خدمات دریافت و پرداخت ◀️ انتقال وجوه به مشتریان از طریق ابزار : - صدور چک بین بانکی (رمزدار) - صدور چک بانکی - صدور پایا تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال ◀️ ارائه سرویس‌های واریز گروهی داخلی و شناسه دار برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های دارای حساب نزد این بانک ◀️ صدور مجدد کارت نقدی و خرید ◀️ صدور مجدد رمز اول کارت ◀️ فعالسازی رمز پویا و ثابت ◀️ تمدید تاریخ انقضا و رفع مسدودی کارت ◀️ ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ◀️ فعال شدن سرویس ساتنا و پایا (وارده) سایر خدمات ◀️ ارائه خدمات مرکز مبادله ارزی و طلا ◀️ پرداخت یارانه سرپرستان و واریز سود انواع سپرده‌های بانکی در موعد مقرر ◀️ فرایندهای مرتبط با بورس کالا و صدور اسناد مالی بانک تجارت از نخستین ساعات بروز اختلال، بازگرداندن خدمات و حفظ پایداری سامانه‌ها را در اولویت قرار داده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی برای رفع محدودیت‌های باقی‌مانده خدمات بانکی با حداکثر توان ادامه دارد.

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