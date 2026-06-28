به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در حاشیه این بازدید در نشست مشترک با مدیران عالی این شرکت که با حضور دکتر فولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: شرکت ذوب‌آهن از جمله شرکت‌های مهم کشور در صنعت فولاد محسوب می‌شود و ضرورت دارد به جایگاه شایسته خود در این صنعت بازگردد. بانک رفاه از تمامی ظرفیت‌های خود برای تحقق اهداف توسعه‌ای این شرکت و تامین مالی طرح‌های اجرایی آن استفاده می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر با توسعه اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، امکان طراحی محصولات اختصاصی از سوی بانک برای واحدهای تولیدی فراهم شده و می‌توانیم برای هر بنگاه اقتصادی محصول متمایز ارائه کنیم. در این راستا آماده طراحی ابزارهای ویژه برای شرکت ذوب‌آهن به‌منظور پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های تحول‌آفرین هستیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: بدون شک اگر این شرکت حمایت شود زنجیره پایین‌دست آن نیز تقویت می‌شوند و می‌توانند در راستای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی کشور، تأمین ارزآوری و شرایط اقتصادی بهتر برای کشور نقش داشته باشند.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه بسته خدمات بانک رفاه کارگران کامل است افزود: آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف ارزی، اعتبارات اسنادی، ریالی، تعهداتی، بیمه‌ای، دیجیتال و... تعاملات فی‌مابین با این شرکت را توسعه و همیار آن در مسیر به‌روزرسانی و توسعه باشیم.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران به واسطه سال‌ها همکاری اثربخش با واحدهای تولیدی به خوبی با مسائل و چالش‌های آنها آشناست و تجارب حاصل از این همکاری می‌تواند در شکوفایی ظرفیت‌های شرکت ذوب‌آهن به نحو مقتضی مورد استفاده قرار گیرد.

مهندس افضلی مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن نیز در این نشست گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه و برخی از چالش‌های شرکت را تشریح کرد.

مهندس افضلی گفت: شرکت ذوب‌آهن در دور اخیر فعالیت خود، طرح‌های مختلفی برای توسعه اقدامات پیش‌بینی کرده است که برای اجرای آنها نیازمند حمایت بانک رفاه کارگران هستیم.

وی با قدردانی از پشتیبانی‌های بانک رفاه از این شرکت گفت: این بانک مزین به نام کارگران است و منافع حمایت‌های آن از ذوب‌آهن، نصیب کارگران شریف شرکت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر ابزارهای نوین و اثربخشی برای حمایت از واحدهای تولیدی طراحی و ارائه کرده که می‌تواند در تامین مالی شرکت بسیار راهگشا باشند.

لازم به ذکر است، دکتر فولادی نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از تولید ملی و اشتغالزایی قدردانی کرد.