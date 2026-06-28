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فهرست برندگان 2 الی 5 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد

فهرست برندگان 2 الی 5 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد
کد خبر : 1805435
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همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، فهرست برندگان 2 الی 5 تیر ماه طرح «فرالیگ» بانک رفاه کارگران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در چارچوب طرح «فرالیگ» و همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، در پایان هر روز ۶۶ نفر از شرکت‌کنندگان بر اساس امتیازات کسب‌شده و از طریق قرعه‌کشی، به عنوان برندگان جوایز روزانه معرفی می‌شوند.

طرح «فرالیگ» همچنان ادامه دارد و مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند با مراجعه به سامانه «فرارفاه»، تا پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، نتایج مسابقات را پیش از آغاز هر بازی پیش‌بینی و ثبت کنند و شانس خود را برای کسب جوایز روزانه و همچنین جوایز ویژه پایان دوره افزایش دهند.

فهرست برندگان 2 الی 5 تیرماه

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