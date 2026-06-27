معرفی دو مدیر جدید در بانک ملی ایران /وکیلی و رضایی معاون سرمایهگذاری و امور شرکتها و مدیر امور حوزه مدیرعامل شدند
مراسم معارفه جواد وکیلی به عنوان سرپرست معاونت سرمایهگذاری و امور شرکتها و مهرداد رضائی به عنوان سرپرست امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران، با حضور مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در این مراسم با اشاره به جایگاه راهبردی معاونت سرمایهگذاری و امور شرکتها در تحقق اهداف کلان بانک، بر ضرورت مدیریت هدفمند پرتفوی سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری داراییها و استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای تابعه تاکید کرد.
وی همچنین با تشریح اهمیت نقش روابط عمومی در پیشبرد برنامههای سازمانی، اظهار داشت: در شرایط کنونی، تقویت ارتباطات اثربخش، ارتقای شفافیت اطلاعرسانی و صیانت از سرمایه اجتماعی بانک از الزامات مهم تحقق اهداف و برنامههای تحولی بانک ملی ایران است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با قدردانی از خدمات و تلاشهای مدیران پیشین این حوزهها، ابراز امیدواری کرد با بهرهگیری از دانش، تجربه و توانمندیهای موجود، روند اجرای برنامههای توسعهای و تحولی بانک در حوزههای سرمایهگذاری، امور شرکتها، امور حوزه مدیریت و روابط عمومی با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
در پایان این مراسم، احکام مسئولیت جواد وکیلی به عنوان سرپرست معاونت سرمایهگذاری و امور شرکتها و مهرداد رضائی به عنوان سرپرست امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران از سوی مدیرعامل بانک اهدا شد.
همچنین از خدمات سعید صنیعی در طول مدت تصدی امور حوزه مدیریت و روابط عمومی قدردانی شد.