با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، مجوز تاسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی به بانک ملت اعطا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در تداوم توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و خدمات نوین مالی خود در بازار پول و سرمایه و همچنین با هدف جذب، تجمیع و مدیریت منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، موفق شد از طریق شرکت تامین سرمایه بانک ملت، با دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس نخستین صندوق سرمایه ‌گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی با ساختار صدور و ابطالی را در شبکه بانکی و بازار سرمایه کلید بزند.

بر اساس این گزارش، بانک ملت در این صندوق به عنوان مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی و شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق ایفای نقش خواهند کرد.

بر این اساس، مأموریت اصلی صندوق سرمایه گذاری ارزی بانک ملت ، ایجاد بستری شفاف، امن و قابل اعتماد برای سرمایه گذاری ارزی و بازگرداندن ارزهای راکد به چرخه رسمی اقتصاد کشور تعریف شده است تا سرمایه گذاران بتوانند با حفظ ماهیت ارزی دارایی خود، از بازدهی ارزی نیز بهره مند شوند.

فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مهم ترین ویژگی این صندوق، حفظ کامل ماهیت ارزی سرمایه گذاری است، به نحوی که دریافت منابع، سرمایه گذاری وجوه، محاسبه ارزش خالص دارایی ها، پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به صورت ارزی انجام خواهد شد و این ویژگی صندوق سرمایه گذاری ارزی بانک ملت را به یکی از نوآورانه ترین ابزارهای مالی کشور در حوزه سرمایه گذاری ارزی تبدیل می کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم ریسک و نقدشونده از جمله اوراق ارزی مبتنی بر عقود اسلامی مانند اوراق مرابحه ارزی، تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی، گواهی های سپرده ارزی و سپرده های ارزی با دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاری خواهد شد ضمن این که سابقه موفق بانک ملت در ارائه خدمات ارزی و ایفای تعهدات در این حوزه، پشتوانه ای ارزشمند برای موفقیت این صندوق و جلب اعتماد سرمایه گذاران محسوب می شود.

به گفته مدیرعامل بانک ملت راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی کشور، علاوه بر ایجاد فرصت جدید سرمایه گذاری برای دارندگان ارز، می تواند نقش مؤثری در تجهیز منابع ارزی، توسعه ابزارهای مالی نوین، افزایش شفافیت و کمک به تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد ایفا کند و فصل جدیدی را در توسعه بازار سرمایه و بازار ارز رسمی کشور رقم بزند.

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