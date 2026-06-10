اعتمادآفرینی در عمل، سود سهام بیمه پارسیان پیش از موعد واریز شد
در راستای تکریم سهامداران و عمل به تعهدات اعلامشده، شرکت بیمه پارسیان سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام و صندوقها و سبدهای سرمایهگذاری را یک روز زودتر از زمانبندی اعلام شده پرداخت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت و تصویب سود ۲۴۰ ریالی به ازای هر سهم، مقرر شده بود سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حسابهای معرفیشده در سامانه سجام واریز شود.
با این حال، بیمه پارسیان با انجام هماهنگیها و اقدامات اجرایی لازم، فرآیند پرداخت سود را تسریع کرده و وجوه مربوطه را در تاریخ ۱۹ خردادماه، یک روز زودتر از موعد اعلامشده، به حساب سهامداران حقیقی و صندوقها و سبدهای سرمایهگذاری واریز کرد.
این اقدام با هدف افزایش رضایتمندی ذینفعان، ارتقای اعتماد سهامداران و پایبندی به اصول حرفهای و شفافیت مالی انجام شده است.