خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتمادآفرینی در عمل، سود سهام بیمه پارسیان پیش از موعد واریز شد

اعتمادآفرینی در عمل، سود سهام بیمه پارسیان پیش از موعد واریز شد
کد خبر : 1802903
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای تکریم سهامداران و عمل به تعهدات اعلام‌شده، شرکت بیمه پارسیان سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام و صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری را یک روز زودتر از زمان‌بندی اعلام شده پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت و تصویب سود ۲۴۰ ریالی به ازای هر سهم، مقرر شده بود سود سهام سهامداران حقیقی دارای کد سجام در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب‌های معرفی‌شده در سامانه سجام واریز شود.

با این حال، بیمه پارسیان با انجام هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی لازم، فرآیند پرداخت سود را تسریع کرده و وجوه مربوطه را در تاریخ ۱۹ خردادماه، یک روز زودتر از موعد اعلام‌شده، به حساب سهامداران حقیقی و صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری واریز کرد.

این اقدام با هدف افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان، ارتقای اعتماد سهامداران و پایبندی به اصول حرفه‌ای و شفافیت مالی انجام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی