خدماترسانی بانک توسعه صادرات ایران بهطور کامل از سر گرفته شد
بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد که تمامی خدمات حضوری و غیرحضوری این بانک پس از رفع اختلالات اخیر، بهطور کامل در دسترس مشتریان قرار گرفته و خدمترسانی در تمامی بخشها به روال عادی بازگشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، یوسف نجدی معاون شعب و بانکداری شرکتی این بانک اعلام کرد: فرآیند بازیابی و بازگشت کامل خدمات با تلاش و همکاری مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی خدمات انفورماتیک و کارشناسان و همکاران بانک توسعه صادرات ایران از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: هماکنون تمامی خدمات شعب، سامانههای اینترنتی، خدمات مبتنی بر کارت و سایر سرویسهای بانکی بدون محدودیت در اختیار مشتریان قرار دارد و کاربران میتوانند از تمامی خدمات بانک بهصورت حضوری و آنلاین استفاده کنند.
نجدی با اشاره به این نکته که از روز ۲۳ خردادماه، بخشی از خدمات الکترونیکی چهار بانک کشور شامل بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال مواجه شد، افزود: در روزهای پس از بروز اختلال، خدمات پایه بانکی بهتدریج به شبکه بازگشت و فعال شدن خدمات مبتنی بر کارت و بازگشت تدریجی سرویسهای بانکی محقق شد.
معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفت: اکنون با تکمیل اقدامات فنی و پشتیبانی، تمامی خدمات این بانک به وضعیت عادی بازگشته و مشتریان میتوانند بدون محدودیت از خدمات حضوری و اینترنتی این بانک بهرهمند شوند.