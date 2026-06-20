به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر خانی مدیر عامل این بانک به مناسبت درگذشت دکتر کهزادی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:



‌"انا لله و انا الیه راجعون‌

️با تاسف و تاثر فراوان خبر در گذشت مرحوم شادروان جناب آقای دکتر کهزادی مدیر عامل اسبق بانک توسعه صادرات ایران، موجب تالم و تاثر شد.

همزمانی این مصیبت با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) ، یادآور صبر و تسلیم در برابر مشیت الهی است.

️شادروان جناب آقای دکتر کهزادی از مدیران خدمتگزار نظام بانکی کشور و انسانی وارسته و اخلاق مدار، با تعهد، دانش و تلاش‌های مستمر خود طی ۱۳ سال خدمت صادقانه در بانک توسعه صادرات ایران، نقش موثری در اعتلا و پیشرفت این بانک ایفا کرده و خدمات ماندگاری را از خود به یادگار گذاشته است و نام نیک ایشان همواره در تاریخ بانک زنده خواهد ماند.‌

اینجانب از طرف خود و همکاران بانک، این مصیبت را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز آسمانی شده، علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت می‌نمایم."

انتهای پیام/