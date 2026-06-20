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پیام تسلیت مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به‌مناسبت درگذشت شادروان دکتر کهزادی‌‌

پیام تسلیت مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به‌مناسبت درگذشت شادروان دکتر کهزادی‌‌
کد خبر : 1801888
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دکتر خانی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران طی پیامی درگذشت دکتر کهزادی مدیر عامل اسبق این بانک را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر خانی مدیر عامل این بانک به مناسبت درگذشت دکتر کهزادی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

‌"انا لله و انا الیه راجعون‌
️با تاسف و تاثر فراوان خبر در گذشت مرحوم شادروان جناب آقای دکتر کهزادی مدیر عامل اسبق بانک توسعه صادرات ایران، موجب تالم و تاثر شد.
همزمانی این مصیبت با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) ، یادآور صبر و تسلیم در برابر مشیت الهی است.
️شادروان جناب آقای دکتر کهزادی از مدیران خدمتگزار نظام بانکی کشور و انسانی وارسته و اخلاق مدار، با تعهد، دانش و تلاش‌های مستمر خود طی ۱۳ سال خدمت صادقانه در بانک توسعه صادرات ایران، نقش موثری در اعتلا و پیشرفت این بانک ایفا کرده و خدمات ماندگاری را از خود به یادگار گذاشته است و نام نیک ایشان همواره در تاریخ بانک زنده خواهد ماند.‌
اینجانب از طرف خود و همکاران بانک، این مصیبت را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای روح آن عزیز آسمانی شده، علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسالت می‌نمایم."

 

انتهای پیام/
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