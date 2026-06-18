خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:

تلاش‌های بانک رفاه کارگران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکی شایسته قدردانی است

تلاش‌های بانک رفاه کارگران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکی شایسته قدردانی است
کد خبر : 1801146
لینک کوتاه کپی شد.

چهاردهمین نشست هم‌اندیشی مسئولان نظارت و تطبیق شرعی شبکه بانکی به میزبانی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این نشست روز پنج‌شنبه 28 خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار شد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی طی سخنانی در این نشست با اشاره به اقدامات نوآورانه بانک رفاه کارگران در حوزه ابزارهای نوین تامین مالی، از تلاش‌های این بانک در بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله توکنایز قدردانی کرد و توسعه بسترهای بانکداری الکترونیک را گامی مؤثر در مسیر نوآوری‌های مالی برشمرد.
تلاش‌های بانک رفاه کارگران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکی شایسته قدردانی استتلاش‌های بانک رفاه کارگران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکی شایسته قدردانی است
وی تاکید کرد: توسعه این ابزارها باید در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و با رعایت ملاحظات فقهی و شرعی صورت گیرد و زیرساخت‌های نظارتی از جمله سازوکارهای مبارزه با پولشویی به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی به تشریح فناوری‌های نوین مالی پرداخت و با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی نظام بانکی در حوزه رمزدارایی‌ها اظهار داشت: فناوری‌های مبتنی بر رمزدارایی‌ها و توکن‌ها می‌توانند بسترهای جدیدی برای جذب سرمایه و توسعه ابزارهای مالی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت‌ها می‌تواند حتی در شرایط مختلف فرصت‌های تازه‌ای پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دهد، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین مالی امکان خلق دارایی‌های جدید و طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی را فراهم می‌کند و می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.

تلاش‌های بانک رفاه کارگران در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکی شایسته قدردانی است

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط شرعی و مقرراتی در حوزه رمزدارایی‌ها گفت: توسعه این حوزه بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی می‌تواند زمینه بروز مخاطراتی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی را فراهم کند.

دکتر للـه‌گانی در پایان تصریح کرد: تدوین مقررات و چارچوب‌های نظارتی مناسب در کنار توسعه فناوری‌های مالی، می‌تواند زمینه بهره‌برداری ایمن و مؤثر از ظرفیت‌های نوین اقتصاد دیجیتال را فراهم سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی