به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این نشست روز پنج‌شنبه 28 خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران برگزار شد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی طی سخنانی در این نشست با اشاره به اقدامات نوآورانه بانک رفاه کارگران در حوزه ابزارهای نوین تامین مالی، از تلاش‌های این بانک در بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله توکنایز قدردانی کرد و توسعه بسترهای بانکداری الکترونیک را گامی مؤثر در مسیر نوآوری‌های مالی برشمرد.



وی تاکید کرد: توسعه این ابزارها باید در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و با رعایت ملاحظات فقهی و شرعی صورت گیرد و زیرساخت‌های نظارتی از جمله سازوکارهای مبارزه با پولشویی به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی به تشریح فناوری‌های نوین مالی پرداخت و با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی نظام بانکی در حوزه رمزدارایی‌ها اظهار داشت: فناوری‌های مبتنی بر رمزدارایی‌ها و توکن‌ها می‌توانند بسترهای جدیدی برای جذب سرمایه و توسعه ابزارهای مالی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت‌ها می‌تواند حتی در شرایط مختلف فرصت‌های تازه‌ای پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دهد، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین مالی امکان خلق دارایی‌های جدید و طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی را فراهم می‌کند و می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط شرعی و مقرراتی در حوزه رمزدارایی‌ها گفت: توسعه این حوزه بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی می‌تواند زمینه بروز مخاطراتی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی را فراهم کند.

دکتر للـه‌گانی در پایان تصریح کرد: تدوین مقررات و چارچوب‌های نظارتی مناسب در کنار توسعه فناوری‌های مالی، می‌تواند زمینه بهره‌برداری ایمن و مؤثر از ظرفیت‌های نوین اقتصاد دیجیتال را فراهم سازد.