در گذشت مدیرعامل اسبق بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه صادرات ایران؛ اداره کل روابط عمومی بانک، ضمن ابراز همدردی، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران و پیشکسوتان بانک تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسالت می نمائیم.



آن مرحوم، خدمات ماندگاری را طی دوران مدیریت خویش از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۲ تا ۳۱ تیر ۱۳۸۵ در بانک توسعه صادرات ایران به یادگار گذاشت و نام نیک ایشان همواره در خاطر همکاران بانک باقی خواهد ماند.



ضمنا زمان تشییع و مراسم ترحیم متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.



روحش شاد و یادش گرامی باد

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