بانکهای توسعهای موتور رشد اقتصاد هستند
سید جواد حسینیکیا، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسالت بانکهای توسعهای در حمایت از طرحهای بنیادی و بنگاههای کوچک، گفت: افزایش سرمایه بانکهایی مانند توسعه تعاون یک ضرورت برای فعالسازی بنگاههای کوچک و مقابله با بیماری و رکود اقتصادی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ سید جواد حسینیکیا، نماینده مجلس، در گفتوگویی، ضمن تأکید بر نقش راهبردی بانکها در شرایط کنونی گفت: بانکها در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار دارند. آنها باید تامین منابع تولید، ایجاد رونق اقتصادی و به طور غیرمستقیم تأمین نیاز داخلی را در اولویت قرار دهند.
به گفته این نماینده مجلس، در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و تحریمهای سخت دست و پنجه نرم میکند، بانکها دیگر فقط یک بنگاه مالی نیستند؛ آنها به سنگر اول اقتصاد تبدیل شدهاند. اگر نقدینگی در مسیر درست هدایت شود، چرخ تولید میچرخد و اشتغال حفظ میشود. در غیر این صورت، اقتصاد از نفس میافتد.
حسینیکیا با اشاره به تفاوت بانکهای تجاری و توسعهای تصریح کرد: بانکهای توسعهای به دلیل رسالتی که دارند، میتوانند موتور توسعه در کشور باشند. این بانکها ماموریت دارند از طرحهای بنیادی، زیرساختی و کلان حمایت کنند که شاید در کوتاهمدت بازدهی بالایی نداشته باشند، اما برای آینده کشور ضروری هستند.
او تأکید کرد که بانکهای توسعهای باید در مسیر تقویت توان مالی خود برای ارائه تسهیلات بیشتر و هدفمندتر گام بردارند. بدون توان مالی کافی، حتی بهترین اهداف توسعهای هم قابل تحقق نیستند. به گفته این نماینده مجلس، ابزار اصلی بانکها برای ایفای نقش خود در شرایط بحرانی، «توان مالی» آنهاست و مهمترین ابزار برای افزایش این توان، «افزایش سرمایه» است.
توسعه تعاون؛ حافظ اشتغال بنگاههای کوچک
نماینده مجلس در ادامه، مورد خاص بانک توسعه تعاون را مثال زد و گفت: بانکی مانند توسعه تعاون که در حمایت از بنگاههای کوچک و تعاونیها گام برمیدارد، نقشی بیبدیل در حفظ اشتغال کشور ایفا میکند. در شرایطی که بسیاری از صنایع بزرگ با مشکل تامین مواد اولیه یا بازار مواجه هستند، این بنگاههای کوچک و متوسط هستند که میتوانند با انعطافپذیری بیشتر، اقتصاد را سرپا نگه دارند.
حسینیکیا تأکید کرد: در موقعیت کنونی که کشور با جنگ و تحریم دست و پنجه نرم میکند، تقویت چنین بانکهایی یک ضرورت حیاتی است. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به معنای افزایش توان آن برای ارائه تسهیلات ارزانقیمت و در دسترس به تعاونیهاست. و این یعنی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی کوچک باقی میمانند، کارگران بیکار نمیشوند، و چرخ اقتصاد محلی همچنان میچرخد.
حسینیکیا در ادامه با اشاره به وظیفه ذاتی بانکها در هدایت سرمایه به سوی پروژههای مولد و زیرساختی، تأکید کرد که در شرایط تحریم، این وظیفه از یک مسئولیت عادی به یک مأموریت حیاتی تبدیل میشود. بانکها باید با شناسایی طرحهای راهبردی و اولویتدار، سرمایههای سرگردان را به سمت جایی هدایت کنند که بیشترین اثر را بر اشتغال و تولید داخلی داشته باشد.
حرکت سرمایهها به سمت پروژههای راهبردی
نماینده مجلس تصریح کرد: بانکها موظفند سرمایهها را به سمت پروژههای راهبردی مانند نوسازی صنایع، توسعه کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر و تکمیل زنجیرههای ارزش هدایت کنند. پروژههایی که وابستگی به خارج را کاهش میدهند و امنیت اقتصادی کشور را افزایش میدهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه تحریمها، اقتصاد ایران را به سمت اتکا به توان داخلی سوق داده است، گفت: اگر میخواهیم در این جنگ اقتصادی پیروز شویم، باید از تمام ظرفیتهای خود استفاده کنیم. بانکهای توسعهای یکی از مهمترین این ظرفیتها هستند. هر ریالی که صرف افزایش سرمایه این بانکها شود، در واقع سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال و رونق تولید است. امروز ایران در یک «جبهه اقتصادی تمامعیار» قرار دارد، در چنین جنگی، بانکها در خط مقدم هستند. اگر آنها نتوانند سرمایهها را به موقع و درست به سمت جبهههای نیاز (پروژههای تولیدی و زیرساختی) هدایت کنند، اقتصاد کشور توان مقاومت در برابر فشارها را از دست خواهد داد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر امروز برای تقویت این بانکها سرمایهگذاری نکنیم، فردا هزینه سنگینتری برای جبران عقبافتادگی خواهیم پرداخت.