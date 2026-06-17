به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، چک دیجیتال این بانک با هدف کاهش مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی صادر می‌شود و در حال حاضر از طریق سامانه‌های فرارفاه و موبایل‌بانک در اختیار مشتریان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، چک دیجیتال بانک رفاه کارگران از نظر سرعت، دقت، امنیت و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی مزیت بیشتری دارد و تمامی قوانین مربوط به چک کاغذی برای آن قابل اجراست. این چک با امضای دیجیتال دارای اعتبار قانونی است.

چک دیجیتال بانک رفاه کارگران به‌طور کامل بر بستر اینترنت و موبایل ارائه می‌شود و تمامی مراحل، از جمله اخذ دسته‌چک، صدور، دریافت و انتقال برگ چک و سایر خدمات مرتبط با پیچک، به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خدمت می‌توانند به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir/checkad یا شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) به شماره ۰۲۱-۸۵۲۵ تماس حاصل کنند.