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چک دیجیتال بانک رفاه کارگران؛

تسریع و تسهیل پرداخت‌های غیرنقدی مشتریان

تسریع و تسهیل پرداخت‌های غیرنقدی مشتریان
کد خبر : 1800547
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مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های چک دیجیتال این بانک، عملیات پرداخت غیرنقدی خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، چک دیجیتال این بانک با هدف کاهش مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی صادر می‌شود و در حال حاضر از طریق سامانه‌های فرارفاه و موبایل‌بانک در اختیار مشتریان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، چک دیجیتال بانک رفاه کارگران از نظر سرعت، دقت، امنیت و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی مزیت بیشتری دارد و تمامی قوانین مربوط به چک کاغذی برای آن قابل اجراست. این چک با امضای دیجیتال دارای اعتبار قانونی است.

چک دیجیتال بانک رفاه کارگران به‌طور کامل بر بستر اینترنت و موبایل ارائه می‌شود و تمامی مراحل، از جمله اخذ دسته‌چک، صدور، دریافت و انتقال برگ چک و سایر خدمات مرتبط با پیچک، به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خدمت می‌توانند به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir/checkad یا شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کنند و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) به شماره ۰۲۱-۸۵۲۵ تماس حاصل کنند.

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