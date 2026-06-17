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انتشار شماره ۳۲۲ ماهنامه «سفیر» بانک ملی ایران

انتشار شماره ۳۲۲ ماهنامه «سفیر» بانک ملی ایران
کد خبر : 1800539
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شماره ۳۲۲ ماهنامه داخلی «سفیر» بانک ملی ایران با محوریت «ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، برنامه‌ها و چشم‌انداز سال آتی» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این شماره گزارشی از مراسم معارفه و تودیع مدیرعامل بانک ارائه شد و عملکرد بانک در سال گذشته  مورد بررسی قرار گرفت . همچنین گفت‌وگوهایی با مدیران ارشد بانک درباره برنامه‌ها و اولویت‌های سال آتی در این شماره گنجانده شده است.

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به مقالاتی با موضوعات ناترازی بانکی، چشم‌انداز بانکداری هوشمند، توسعه هوش مصنوعی در صنعت بانکداری و نقش وثیقه در نظام بانکی اشاره کرد. همچنین در بخش دیگری، بانک‌ها به‌عنوان ابزارهای قدرت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند و پیامدهای تحولات جهانی برای دیپلماسی اقتصادی تحلیل شده‌ است.

این شماره از ماهنامه «سفیر» همچنین شامل مطالبی متنوع در حوزه فناوری‌های پیشرفته بانکی، آینده نظام مالی، و موزه و تاریخ بانک ملی ایران است.

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