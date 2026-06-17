انتشار شماره ۳۲۲ ماهنامه «سفیر» بانک ملی ایران

از دیگر مطالب این شماره می‌توان به مقالاتی با موضوعات ناترازی بانکی، چشم‌انداز بانکداری هوشمند، توسعه هوش مصنوعی در صنعت بانکداری و نقش وثیقه در نظام بانکی اشاره کرد. همچنین در بخش دیگری، بانک‌ها به‌عنوان ابزارهای قدرت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند و پیامدهای تحولات جهانی برای دیپلماسی اقتصادی تحلیل شده‌ است.

این شماره از ماهنامه «سفیر» همچنین شامل مطالبی متنوع در حوزه فناوری‌های پیشرفته بانکی، آینده نظام مالی، و موزه و تاریخ بانک ملی ایران است.