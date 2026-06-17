اطلاعیه شماره ۲ بانک تجارت:
فعالسازی خدمات اصلی و تداوم خدمترسانی به مشتریان
به گزارش ایلنا، بانک تجارت در گزارشی ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مشتریان گرامی اعلام کرد؛ ارائه خدمات انتقال وجه بین بانکی از بستر چک رمزدار و پایا فعال شده است.
همچنین سرویس واریز گروهی مشتریان حقوقی برای پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای دارای حساب نزد این بانک در دسترس مشتریان قرار گرفت.
خدمات همراه بانک برای مشتریان دارای کارت به صورت کامل برقرار است.
پرداخت یارانه ۶۳۰ هزار نفر از سرپرستان خانوار به حسابهای کارت این گروه از مشتریان نیز طبق روال هر ماهه انجام پذیرفت.
فرایندهای مرتبط با مشتریان گرانقدر بورس کالا و صدور اسناد مالی مرتبط انجام پذیرفت.
تسویه حساب پذیرندگان پایانههای فروشگاهی در حال انجام است و در اسرع وقت به اتمام میرسد.
رفع مسدودی حسابهای وکالتی خرید خودرو در تاریخ ۲۷ خرداد ماه انجام میشود.
رفع کامل اختلالات نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانههاست و تیمهای تخصصی فناوری بانک بهصورت شبانهروزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند.
مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به مشتریان ارجمند است.
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