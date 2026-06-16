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مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در حال برگزاری است

مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در حال برگزاری است
کد خبر : 1799976
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اولین مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در سال جاری در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان می‌توانند برای خرید اوراق این مزایده به سایت شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به آدرس www.fam-bank.com و کارگزاران این شرکت مستقر در استان‌ها یا دفتر مرکزی به آدرس تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان شهید عضدی (آبان) و استاد نجات الهی (ویلا)، پلاک 242، طبقه 5 مراجعه کنند.(شماره تماس شرکت فام:20- 02188933916).  

بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان در استان‌ها تا ساعت 14 روز دوشنبه 8 تیر ماه فرصت دارند (همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 14) از طریق مراجعه به نماینده مستقر شرکت فام نسبت به دریافت پاکت‌ها و ارائه مدارک مورد نظر اقدام کنند. (هماهنگی با شماره تماس کارگزاری مستقر در هر استان).

متقاضیان شرکت در این مزایده در استان تهران نیز همه روزه به جز ایام تعطیل شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 و پنجشنبه از ساعت 9 الی 14 می‌توانند برای دریافت پاکت‌ها به این شرکت مراجعه کنند.

پاکت‌های واصله ساعت 11 روز چهار‌شنبه 10 تیر ماه در محل شرکت مذکور باز خواهند شد.

لازم به ذکر است، آگهی این مزایده در روز دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 در روزنامه جام‌جم منتشر شده و روز یکشنبه 31 همین ماه در روزنامه همشهری منتشر می‌شود.

فهرست املاک مازاد بانک رفاه کارگران از طریق لینک زیر قابل دسترس است.

لیست املاک مازاد

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