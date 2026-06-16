مزایده سراسری املاک مازاد بانک رفاه کارگران در حال برگزاری است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان می‌توانند برای خرید اوراق این مزایده به سایت شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به آدرس www.fam-bank.com و کارگزاران این شرکت مستقر در استان‌ها یا دفتر مرکزی به آدرس تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان شهید عضدی (آبان) و استاد نجات الهی (ویلا)، پلاک 242، طبقه 5 مراجعه کنند.(شماره تماس شرکت فام:20- 02188933916).