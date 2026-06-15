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امکان ارائه برخی از خدمات کارت بانک توسعه صادرات ایران فراهم شد

امکان ارائه برخی از خدمات کارت بانک توسعه صادرات ایران فراهم شد
کد خبر : 1799423
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ارائه خدمات کارت بانک توسعه صادرات ایران شامل برداشت از حساب و انتقال وجه امکان پذیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، خدمات این بانک شامل برداشت از حساب و انتقال وجه حساب به حساب به صورت حضوری در تمامی شعب این بانک برقرار شده است.

همچنین امکان خرید با کارت از طریق دستگاه های کارتخوان (POS) و درگاه های پرداخت اینترنتی برای مشتریان فراهم شده و قابل استفاده است.

بانک توسعه صادرات ایران همواره در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمات بانکی در سراسر کشور فراهم کرده است.

 

 
 

 

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