امکان ارائه برخی از خدمات کارت بانک توسعه صادرات ایران فراهم شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، خدمات این بانک شامل برداشت از حساب و انتقال وجه حساب به حساب به صورت حضوری در تمامی شعب این بانک برقرار شده است.



همچنین امکان خرید با کارت از طریق دستگاه های کارتخوان (POS) و درگاه های پرداخت اینترنتی برای مشتریان فراهم شده و قابل استفاده است.



بانک توسعه صادرات ایران همواره در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمات بانکی در سراسر کشور فراهم کرده است.

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