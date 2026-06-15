طرح الماسان بانک توسعه صادرات ایران گامی در جهت کاهش هزینه تأمین مالی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، طاهره نورسته افزود: در این طرح، تأمین مالی ریالی قبل از حمل، تامین مالی پس از حمل کالا یا خرید دین چک و یا اعتبارات اسنادی و علاوه بر انها امکان اعطای تسهیلات ریالی براساس پروفرم خرید خارجی از طریق ثبت سفارش و ابزار تعهد پرداخت ارزی به عاملیت بانک توسعه صادرات ایران، پیش‌بینی شده است؛

وی با اشاره به لزوم ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله گواهی سپرده خاص، اوراق گام و سایر ابزارهای تعهدی زیر خط نظیر ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی گفت: در قالب «طرح الماسان» امکان صدور انواع این ابزارها با حداقل هزینه تمام شده برای مشتریان و حداکثر سرعت در چارجوب بانکداری شرکتی میسر است.

نورسته در خصوص استفاده از ظرفیت‌ بازار سرمایه اشاره کرد: بانک توسعه صادرات ایران با بهره گیری از شرکت های تابعه خود از جمله شرکت تامین سرمایه تمدن نسبت به تامین مالی فعالان اقتصادی کشور در بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین مالی جمعی و یا انتشار انواع اوراق صکوک از طریق مسیر ویژه تعریف شده، با حداکثر سرعت و حداقل هزینه در اکوسیستم پولی و مالی ارایه خدمت می کند.

رئیس اداره کل اعتبارات شرکتی تاکید کرد: اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه طرح ها و فعالیت هایی که بتوانند از محل ارزآوری خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند، از دیگر خدمات بانک برای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی در شرایط اخیر کشور است.

به گفته وی به روز رسانی طرح الماسان در شرایطی معرفی شده که فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای متنوع، کم‌هزینه و سریع برای تأمین مالی نیاز دارند و بانک توسعه صادرات ایران طی سال های اخیر همواره تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، سهم خود را از تامین مالی نقدینگی مورد نیاز فعالین اقتصادی و توسعه تجارت خارجی، در قالب بانکداری جامع و شرکتی ارتقاء دهد.

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