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سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد

سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد
کد خبر : 1799410
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با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه "فرارفاه" (مبتنی بر سیستم‌عامل‌های Android، PWA و iOS) بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نسخه جدید این برنامه نگارش 1.5.9 IOS 1.19.0 ،Android و 1.1.2 PWA با قابلیت اعلام نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی و کسب امتیاز در سامانه فرالیگ منتشر شد.

این سامانه در حال حاضر از طریق فروشگاه‌های اینترنتی رایج و همچنین پورتال اطلاع‌رسانی بانک رفاه کارگران به نشانی www.refah-bank.ir در دسترس مشتریان این بانک قرار دارد.

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