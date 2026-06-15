سامانه فرارفاه بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد

با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و به منظور ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه "فرارفاه" (مبتنی بر سیستم‌عامل‌های Android، PWA و iOS) بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.