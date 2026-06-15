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خدمات بانک ملی ایران فعال شد

خدمات بانک ملی ایران فعال شد
کد خبر : 1799406
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خدمات بانک ملی ایران پس از بروز اختلال موقت در بخشی از زیرساخت‌های مشترک شبکه بانکی، مجدداً برقرار شده و هم‌اکنون در دسترس مشتریان قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، خدمات این بانک شامل خدمات مبتنی بر کارت، حساب، انتقال وجه، پایا، خدمات دستگاه‌های خودپرداز (ATM)، پایانه‌های فروش (POS) و سایر تراکنش‌های بانکی فعال بوده و مشتریان می‌توانند بدون محدودیت از این خدمات استفاده کنند.

همچنین شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور آمادگی کامل برای ارائه تمامی خدمات بانکی به مشتریان را دارند و خدمت‌رسانی در تمامی شعب طبق روال عادی در حال انجام است.

گفتنی است کارشناسان فنی بانک ملی ایران به صورت مستمر وضعیت سامانه‌ها را پایش کرده و اقدامات لازم برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات را دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، سرویس کارت‌به‌کارت در سامانه «بام» بانک ملی ایران فعال شده و مشتریان می‌توانند از این خدمت استفاده کنند. همچنین سایر خدمات این سامانه نیز به‌زودی به طور کامل در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

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