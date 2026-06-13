شتاب فعالیت های بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۵
بانک توسعه صادرات ایران در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ عملکردی رو به رشد را به ثبت رساند، بهطوری که تسهیلات اعطایی ریالی ۷۲ درصد و مانده منابع ریالی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بررسی عملکرد این بانک در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد شاخصهای کلیدی بانک در حوزه جذب منابع، تسهیلات پرداختی، خدمات بانکی و فعالیتهای ارزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.
بر اساس آمارهای عملکردی، تسهیلات اعطایی ریالی بانک رشد ۷۲ درصدی به ثبت رساند که بیانگر افزایش ظرفیت تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی است.
همچنین مانده منابع ریالی بانک با رشد ۲۰ درصدی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۸۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
عملکرد بانک در سایر شاخصها نیز روندی مثبت داشته است. وصول مطالبات ریالی در این دوره 20 درصد افزایش یافت و صدور ضمانتنامههای ریالی نیز رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد.
در حوزه خدمات ارزی، صدور حوالههای ارزی بانک نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافت. همچنین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی نیز با رشد ۳ درصدی همراه بود.
رشد همزمان شاخصهای عملیاتی بانک در حوزه منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و فعالیتهای ارزی، بیانگر تداوم روند توسعه فعالیتها و تقویت نقش بانک در ارائه خدمات مالی و اعتباری از بخشهای اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ است.