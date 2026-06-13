تجلیل از پیشکسوتان بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی مدیرعامل این بانک در این مراسم ضمن تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان، پیشکسوتان را سرمایه‌های ارزشمند بانک دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات آنان تأکید کرد.

وی در خصوص وضعیت معیشتی بازنشستگان خاطرنشان کرد: سیاست بانک بر این بوده است که فاصله معیشتی میان بازنشستگان و شاغلین به حداقل برسد و شرایط قابل قبولی برای پیشکسوتان فراهم شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه با اشاره به طرح استفاده از تجارب بازنشستگان، از برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری همکاران باسابقه در امر آموزش نیروهای جدید خبر داد.

همچنین با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان، دکتر خانی بر ضرورت و اهمیت پیگیری تشکیل «کانون بازنشستگان بانک توسعه صادرات ایران» تأکید کرد.

گفتنی است در این مراسم، بازنشستگان حاضر با بیان نقطه نظرات و پیشنهادات، مراتب تشکر خود را از تلاش های مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مورد حل مسائل معیشتی خود به خصوص در سه سال اخیر بیان کرده و با اهدای لوح تقدیر و تابلو نقاشی که حاصل هنر یکی از بازنشستگان حاضر بود از دکتر خانی قدردانی کردند.

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