هادی عبداللهی:
پیشکسوتان عزیز، ریشههای تنومندِ خانواده بزرگ ایران
۲۵ ذیالحجه، سالروز نزول سوره «انسان»، یادآور زیباترین تصویر از عشق و ایثار در کانون خانواده است. ما در بیمه دی معتقدیم که بازنشستگی، فصلِ چیدنِ میوههای آرامش است. شما گنجینههایی هستید که تجربه و دانشتان، چراغ راه نسلهای جوان ماست و حضورتان در کنار خانواده، گرمابخشترین بخش زندگی است.
به گزارش ایلنا؛ امروز نه فقط یک روز در تقویم، که فرصتی برای بوسه زدن بر دستانی است که سالها برای آبادانی این مرز و بوم، خستگی را به جان خریدند. شما «یادگارانِ تلاش صادقانهاید»؛ عزیزانی که سپیدی مویتان، نه نشانِ گذشتِ زمان، که گواه جادههایی است که با صبوری پیمودهاید تا امروزِ ما هموارتر باشد.
۲۵ ذیالحجه، سالروز نزول سوره «انسان»، یادآور زیباترین تصویر از عشق و ایثار در کانون خانواده است. ما در بیمه دی معتقدیم که بازنشستگی، فصلِ چیدنِ میوههای آرامش است. شما گنجینههایی هستید که تجربه و دانشتان، چراغ راه نسلهای جوان ماست و حضورتان در کنار خانواده، گرمابخشترین بخش زندگی است.
تکریم شما، ادای دین به شرافت و صداقت است. وظیفهی ماست که پاسدار این لبخندهای پرمهر باشیم.
با قلبی سرشار از قدردانی، بهترینها را برای شما و خانوادههای محترمتان که همواره پشتیبان و صبورتان بودهاند، آرزومندم. سایه پرمهرتان مستدام و روزگارتان لبریز از سلامتی و آرامش باد.