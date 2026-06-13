آگهی مزایده شماره 1/1405 فروش املاک مازاد بانک ایران زمین
شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ (سهامی خاص) با نمایندگی از بانک ایران زمین در نظر دارد ملک اداری واقع در تهران-سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان پیوند یکم، خیابان آناهیتا، نبش کوهسار، پلاک 1 را با وضع موجود و به صورت نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج اگهی می توانند به آدرس: تهران، خیابان اسدآبادی، نبش خیابان 68، پلاک 472 طبقه چهارم، شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ کدپستی 1436973661 و یا به پورتال بانک ایران زمین به آدرس www.izBank.ir مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1405/04/07 فقط به آدرس فوق الذکر ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09339610272 تماس حاصل فرمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده معادل 5%(پنج درصد) قیمت پایه مزایده مندرج درآگهی می باشد، که می بایست به شماره شبا 400690050001101201658001 IR به نام شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ نزد بانک ایران زمین واریز گردد.
2- شرکت کنندگان در صورت تمایل به دریافت اسناد به صورت حضوری می بایست مبلغ 1،000،000 ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره 400690050001101201658001 IR بنام شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ نزد بانک ایران زمین واریز نمایند (مبلغ دریافتی بابت فروش اسناد مزایده و قابل استرداد نمی باشد) همچنین شرکت کنندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق فایل( پیوست دو) به صورت رایگان دریافت نمایند.
3- رعایت مفاد اسناد شرکت در مزایده از سوی متقاضی الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) تسلیم گردد.
4- ملک مورد مزایده با وضع موجود به فروش خواهد رسید و متقاضیان ضمن بررسی کامل و جامع مستندات و سوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات لازم آتی برای اخذ مجوز ها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با ملک و انجام کلیه استعلام های لازم ، اقدام به ارائه پیشنهاد خواهند کرد و بدیهی است بانک هیچ گونه تعهدی از این حیث نخواهد داشت. همچنین بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
6- هزینه های آگهی و کارشناسی از برندگان مزایده اخذ می گردد.
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