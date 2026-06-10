کسب رتبه نخست شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران در استان مازندران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این شعبه علاوه بر کسب جایگاه نخست در میان شعب بانکهای کشور در استان مازندران، در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نیز رتبه اول را در بین شعب بانک توسعه صادرات ایران به خود اختصاص داده است.



همچنین این شعبه کارنامه موفقی در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی داشته و با تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف پیش بینی شده کارنامه قابل توجه ای را در این حوزه به ثبت رسانده است.

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