آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت
بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 که رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1405/03/31 در محل ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 که رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1405/03/31 در محل ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
بسمهتعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک تجارت (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت 38027
شناسه ملی 10100834460
بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 که رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1405/03/31 در محل ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند:
«تهران، خیابان آیتاله طالقانی، حدفاصل خیابانهای ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک 430، طبقه اول، سالن همایشهای الغدیر».
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند از ساعت 13 (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر یا معرفینامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور بهم رسانند.
همچنین سهامداران محترم میتوانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراهبانک تجارت، اقدام نمایند.
دستور جلسه مجمع:
1. استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
3. بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
4. تصمیمگیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/12/29
5. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حقالزحمه آنها
7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
9. تصمیمگیری درخصوص اخذ اندوخته احتیاطی برای سال مالی منتهی به 1405/12/29، موضوع ماده 108 اساسنامه بانک
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور میباشد.
هیأتمدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)