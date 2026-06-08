تعاملی سازنده برای جهش تولید در صنعت دام و طیور
تفاهمنامه استراتژیک بانک تجارت با انجمن صنایع خوراک کشور منعقد شد
بانک تجارت با امضای تفاهمنامه همکاری با «انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران»، مسیر دسترسی فعالان این حوزه به خدمات نوین مالی و اعتباری را هموار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در مراسم امضای این تفاهمنامه ضمن اشاره به محصولات کاربردی بانک تجارت بهعنوان تسهیلگر امور مالی مشتریان گفت: این بانک با طراحی بستههای اعتباری تخصصی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای، تلاش دارد تا دغدغه فعالان این حوزه در تأمین نقدینگی سرمایه در گردش را به حداقل رسانده و بستری امن برای تداوم و توسعه فعالیتهای آنان فراهم کند.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: علاوه بر حمایتهای مالی، تمرکز بر تسهیل فرآیندهای بانکی و ارائه خدمات ارزی مورد نیاز برای واردات ضروری بوده تا فعالان این انجمن بتوانند با سهولت بر افزایش کیفیت و بهرهوری تولید تمرکز کنند و این تفاهمنامه عهدی است میان بانک تجارت و فعالان تأمین غذایی کشور تا با همافزایی ظرفیتها، شاهد پویایی هرچه بیشتر صنعت خوراک و کاهش وابستگیهای خارجی در این بخش کلیدی رقم بخورد.
دکتر موافق قدیرلی رییس هیاتمدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیز ضمن تقدیر از حمایت بانک تجارت گفت: این توافق که با هدف تأمین مالی زنجیره تولید و رفع موانع نقدینگی فعالان این صنعت استراتژیک منعقد شده، نویدبخش جهشی بزرگ در ارتقای بهرهوری و خودکفایی در تأمین نهادههای دامی کشور است.