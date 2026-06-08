به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه، ویژه‌نامه‌ای کودکانه با عنوان «پاکان» با هدف آشنایی نسل کودک و نوجوان 7 تا 12با مفاهیم ایثار، مقاومت و آگاهی‌بخشی درباره ابعاد مختلف جنگ، تهیه و منتشر شد.



این نشریه با رویکردی فرهنگی و آموزشی و با در نظر گرفتن نیازهای مخاطب کودک طراحی شده و می‌کوشد ضمن ایجاد فضایی سرگرم‌کننده، مفاهیم ارزشمندی همچون همبستگی، ایثار و شناخت تاریخی را به شیوه‌ای مناسب سنین کودکی منتقل کند.



در ویژه‌نامه «پاکان» بخش‌های متنوعی پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پیام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، مطالبی درباره اطلاعات عمومی جنگ و مفهوم جنگ شناختی، معرفی شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مصرف بهینه انرژی، داستانک‌های تصویری، بازی‌های خانوادگی، صفحات رنگ‌آمیزی، جدول‌های سرگرمی، آموزش کاردستی و مجموعه‌ای از استیکرهای جذاب کودکانه اشاره کرد.



ویژه‌نامه «پاکان» برای نخستین‌بار در سطح کشور با محوریت جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای مخاطب کودک تولید شده و تا کنون هیچ سازمان یا نهادی در کشور نشریه‌ای اختصاصی با این موضوع و برای این گروه سنی منتشر نکرده است.

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